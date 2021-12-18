СМИ: Россия больше не боится "морского гиганта" США

Авианосная ударная группа ВМС США больше не кажется России "неудержимым морским гигантом", пишет National Interest. В статье обозревателя Марка Эпископоса отмечается, что между РФ и США существует принципиальное различие в понимании того, что представляет из себя военно-морская мощь. Так, Россия всегда была сухопутной державой, и там ВМФ используется в основном для защиты обширных границ страны. А США нуждаются в сильном флоте для противостояния в глобальном масштабе.

Российские эксперты уверены, что последние достижения в области новейших оружейных технологий позволяют получить инструменты для нейтрализации этих формирований в случае крупномасштабной войны с НАТО.

К примеру, гиперзвуковая ракета 3М22 "Циркон" и готовящийся к выпуску подводный беспилотный аппарат с ядерным двигателем "Посейдон" не имеют аналогов в мире. Тогда как американские гиперзвуковые ракеты пока еще не могут даже пройти испытания.