Жуткое убийство тамбовской школьницы: новый поворот

Новый поворот в громком деле о жутком убийстве тамбовской школьницы. На прошлой неделе "Дежурная часть" рассказывала о расправе над 13-летней Лизой Черновой. Преступника задержали и осудили, но мама девочки провела собственное расследование.

Татьяна Чернова настаивает, что в деле осталось много белых пятен, а люди, причастные к убийству ее дочери, до сих пор могут оставаться на свободе. И вот в минувший понедельник на эту историю обратил внимание председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил тамбовским следователям представить доклад о собранных доказательствах, которые легли в основу приговора.

Им придется отчитаться о допросах свидетелей и о проведении экспертиз, которые вызвали у Татьяны Черновой много вопросов. Спустя два года у безутешной матери наконец появилась надежда.

"Благодаря большому резонансу обратил на нас внимание и федеральный канал, и, слава Богу, Бастрыкин. Что почувствовала? Что хоть чуть-чуть, но лед тронулся, – говорит Татьяна Чернова. – Потому что уже год и 9 месяцев я в этой борьбе. Я надеюсь, что СК РФ в этом разберется. И я очень хочу, чтобы дело отправили назад на доследование. Я очень хочу, чтобы Александр Иванович обратил внимание на те моменты, что не вменили Липатову особую жестокость".

На следующей неделе суд должен рассмотреть кассационную жалобу на приговор убийце Лизы Черновой. Преступник получил 24 года колонии. Мама погибшей девочки подала ходатайство не для того, что осужденного отпустили. Она хочет, чтобы к ответственности привлекли всех людей, кто может быть причастен к смерти ее дочери.