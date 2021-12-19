ВОЗ признает "Спутник V"

Уже в ближайшие месяцы Всемирная организация здравоохранения может признать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Такое мнение выразил в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Второй год" на телеканале "Россия 1" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, можно долго рассуждать, почему ВОЗ еще не признала "Спутник V". Также можно гадать, стоит за этим предвзятое отношение или абсолютно бюрократические проблемы.

Дмитрий Песков пояснил, что возникают трудности, связанные с заполнением документов, предоставлением нужного набора информации. Дело в том, что там свои требования, а у нас свои, подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина.