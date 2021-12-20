Министерство обороны Литвы: Вильнюс готов передать Киеву летальное оружие

Литва готова поддержать Украину и передать ей летальное оружие. Об этом заявил министр национальной обороны страны Арвидас Анушаускас на совместной пресс-конференции с главой министерства обороны Германии Кристин Ламбрехт в литовском городе Рукла.

Министр не уточнил, о передаче какого оружия Киеву идет речь. Он добавил, что это вопрос многостороннего соглашения, в него вовлечены несколько государств.

Министр обороны Германии прибыла в Литву с визитом для посещения немецких военнослужащих, расквартированных в республике. Это первый зарубежный визит члена правительства ФРГ после формирования нового кабинета страны.

18 декабря министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев ожидает от Запада поставок не только оборонительного, но также и наступательного вооружения.

Комментируя ситуацию, российский сенатор Алексей Пушков отметил: насыщение Украины оружием – практически подготовка НАТО к войне с Москвой.