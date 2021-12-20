Почти 50 человек заразились "омикроном" после круиза

После круиза на лайнере "Симфония морей" компании Royal Caribbean по меньшей мере 48 человек заразились коронавирусом. Причем у них был выявлен штамм "омикрон".

Круиз проходил 11-18 декабря, в него отправились более 6 тысяч человек. Как заявила компания-организатор, 95% находившихся на борту людей прошли полный курс вакцинации. Из тех, кто сдал положительный тест и подхватил "омикрон", вакцинированы были 98%.

Заразившиеся путешественники рассказали, что у них либо не было вообще никаких симптомов болезни, либо они были легкими, пишет "Интерфакс".