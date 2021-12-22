Россию пытаются обвинить в импортозамещении

В заявлении представителя США на торговых переговорах Кэтрин Тай констатируется, что Соединенные Штаты намерены использовать механизмы Всемирной торговой организации для привлечения России к ответственности за ее действия в сфере торговли.

В частности, в подготовленном докладе по вопросам выполнения Москвой обязательств в рамках ВТО представлен перечень нарушений Москвой принципов ВТО: недискриминационная практика, более открытая торговля, предсказуемость, транспарентность и честная конкуренция. По мнению Кэтрин Тэй, такое несоблюдение правил и обязательств ставит американских рабочих и предприятия в невыгодное экономическое положение и не позволяет им конкурировать на равных условиях, передает ТАСС.

Также в докладе указан ряд сфер деятельности, в которых власти США выражают обеспокоенность по поводу соблюдения Россией взятых на себя обязательств. Так, по оценке авторов доклада, Россия продолжает реализовывать меры по локализации, предоставляя преференции товарам и услугам российского производства, что вызывает обеспокоенность США.

Кроме того, в докладе утверждается, что Россия подавляет конкуренцию в сфере торговли. В этой связи Соединенные Штаты продолжат призывать Россию следовать букве и духу ВТО.