Захарова: правила ВТО своими санкциями нарушают США и ЕС

Директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Полный контакт" на радио "Вести ФМ" и медиаплатформе "Смотрим" заявила, что если кто-то и нарушал правила ВТО, это Соединенные Штаты Америки и ЕС своими односторонними санкциями.

Импортозамещение, в котором торгпред США обвиняет Россию – это ответная реакция на односторонние санкции, напомнила Захарова.

Как сообщалось, в ежегодном докладе офиса торгового представителя США Конгрессу о соблюдении Россией требований говорится, что в 2021 году РФ продолжала отступать от обязательств, взятых ею при вступлении во Всемирную торговую организацию в 2012 году.

Таким образом, Россию обвиняют в ограничении импорта сельскохозяйственной продукции и политике импортозамещения, а также "принудительной локализации производства" в промышленности.

США выражают беспокойство действиями РФ и намерены "использовать все возможные средства для решения данного вопроса и сохранения рынков России открытыми для экспорта из Соединенных Штатов", – говорится в докладе торгпреда США.