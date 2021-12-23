Авария в лютую стужу: жители Улан-Удэ остались без тепла в 30-градусный мороз

В Улан-Удэ устраняют последствия крупной аварии на ТЭЦ, в результате которой пришлось ограничить подачу тепла и горячей воды в сотни жилых домов и десятки социальных объектов города.

В Улан-Удэ действительно серьезно похолодало. Три последних дня столбики термометров перед рассветом балансировали у отметки минус 30 градусов, а сегодня было минус 30,2 градуса. К этому моменту температура лишь незначительно повысилась. По последним данным метеостанции аэропорта, сейчас около минус 26 градусов.

Мимо аварии на ТЭЦ в такие морозы не могли пройти популярные в Улан-Удэ блогеры. Вот какое отражение нашла эта ситуация в соцсетях.

Лютая стужа пришла не только в Бурятию. Мемы и многочисленные фотографии термометров сегодня размещают, например, жители Приморья. Температура там держится в пределах от минус 30 до минус 40 градусов.

А теперь перейдем к данным профессиональных измерений. К востоку от Байкала, в бурятском селе Баргузин, минимальная температура составила минус 43,3 градуса. Очень морозно было сегодня на огромной территории. Остальные цифры только по столицам регионов Сибири и Дальнего Востока: в Красноярске под утро было минус 30,8 градуса, в Хабаровске – минус 33,8 градуса, в Чите – минус 37,3 градуса. В Биробиджане термометры остановились в одной десятой от отметки минус 40 градусов.

Морозы в Прибайкалье и на Дальнем Востоке установились под влиянием сибирского антициклона. Это классическая ситуация для этого региона. Обширная область высокого давления над Якутией – своего рода "атмосферная гора" – обеспечивает заток холодного воздуха из Арктики в более южные регионы. В отсутствие облачности морозы усиливаются из-за интенсивного ночного выхолаживания. Не зря именно здесь располагается полюс холода. Циклоны с запада пытаются сдвинуть холодный антициклон, но если в Европейской части страны им это удается (у нас ослабление морозов уже началось), то в Сибири он полностью блокирует эти попытки.

Поэтому грядущей ночью в регионах Прибайкалья и Дальнего Востока погодная обстановка практически не изменится. Согласно прогнозам, минимальные температуры ночью будут по-прежнему уходить ниже 30-градусных отметок. В Амурской области и Якутии будет ниже минус 40 градусов, а на севере республики Саха столбики термометров могут опуститься ниже минус 50 градусов.

В Бурятии грядущей ночью будет еще холоднее, чем сегодняшней. Температура может опуститься до минус 33 градусов, что на 3 градуса ниже сегодняшних минимальных значений. В дневные часы будет немногим теплее – до минус 25 градусов (это на 7-8 градусов холоднее обычного). А ведь еще в начале месяца здесь были оттепели и, кстати, по этой причине до сих пор не до конца замерзла река Селенга. Морозы в Улан-Уде начнут отпускать лишь в выходные, к воскресенью температура уже вернется в климатические рамки.

В Биробиджане по прогнозу ночью температура опять может опуститься до минус 39 градусов. Завтра днем в Еврейской автономной области около минус 24 градусов, такая же погода сохранится в регионе и в выходные. Лишь в воскресенье морозы начнут ослаблять хватку.

В такой ситуации в регионах Сибири Дальнего Востока, конечно, нельзя исключать аварийные ситуации на объектах жизнеобеспечения.