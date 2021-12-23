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Большая пресс-конференция Владимира Путина-2021 1 минуту назад

23 декабря 2021 15:08

Как можно отдать приказ стрелять в своих: Путин переадресовал вопрос журналистов


AP

В ходе Большой пресс-конференции Владимир Путин переадресовал вопрос журналиста, поинтересовавшегося, как глава государства представляет себе "приказ русскому солдату стрелять в украинского и наоборот", и можно ли вообще отдавать такие приказы.

"Спросите это у сегодняшнего политического руководства Украины. Как они отдают приказы стрелять по Донбассу? В ежедневном режиме", – указал президент России.

Он напомнил, что ранее между сторонами конфликта была достигнута договоренность, что решение об ответном огне могут принимать только высокопоставленные руководители в Киеве и Донецке. Это должно было способствовать полному прекращению обстрелов на линии соприкосновения в Донбассе. Однако затем украинские власти решили не следовать этим договоренностям.

"И все возобновилось. Спросите их, зачем они это сделали", – посоветовал глава государства.

Все видео с Большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина можно увидеть на медиаплатформе "Смотрим".

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