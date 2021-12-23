Экс-президент США – президенту РФ: бойкоты Олимпиад были большой ошибкой

Владимир Путин заявил, что политики ряда стран, включая США и Великобританию, которых решили бойкотировать Олимпиаду в Пекине, допускают стратегическую ошибку.

"Это решение неприемлемое и ошибочное, – высказался президент в ходе Большой пресс-конференции. – Блокады Олимпиад в Лос-Анджелесе и Москве были большой ошибкой, в том числе, со стороны США.

По словам Владимира Путина, Соединенные Штаты продолжают наступать на одни и те же грабли: "Это связано с попытками сдержать развитие Китая. Никаких других побудительных мотивов нет и быть не может. Но им не сдержать Китай, а мы в России всегда были против политизации спорта".

По словам Путина, он довольно давно имел беседу с одним из бывших президентов США на тему бойкота: "И он мне сказал, что блокады Олимпиад в Лос-Анджелесе и, соответственно, в Москве были большой ошибкой, в том числе со стороны Соединенных Штатов. Вот США продолжают наступать на те же самые грабли".

Позже корреспондент радиостанции "Вести FM" Валерий Санфиров попросил главу государства уточнить, с кем именно он разговаривал из бывших президентов США, оказалось, что это был не Дональд Трамп, а Джордж Буш-старший. "Да, это точно", – сказал Путин.

Трансляция Большой пресс-конференции опубликована на медиаплатформе "Смотрим".