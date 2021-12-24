Горбачев поддержал переговорный процесс по безопасности РФ – США

Экс-президент СССР Михаил Горбачев высказался по поводу переговоров между Россией и США, которые касаются гарантий безопасности.

"Я это поддерживаю, надеюсь, что будет результат. Такой, чтобы все европейские страны чувствовали себя в безопасности", – цитирует Горбачева РИА Новости.

МИД России опубликовал проект договора о взаимных гарантиях безопасности между Россией, США и странами НАТО. В США заявили, что согласны не со всеми пунктами.

"Россия представила предложения. С какими-то мы согласились бы, с какими-то, например, касающимися НАТО, конечно, нет", – заявила Джен Псаки.

Переговоры по предложенному документу между Россией и США могут пройти в январе в Женеве.