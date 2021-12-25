Володин рассказал о 10 важных законах, вступающих в силу с января

Госдума в уходящем году приняла много важных законов, рассказал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем тг-канале и обозначил 10 самых значимых норм, вступающих в силу с первого дня 2022 года. В их числе – увеличение пособий и налоговый вычет на спорт.

Увеличится количество семей, которые смогут получать ежемесячную выплату на первого и второго ребенка до трех лет благодаря изменению в расчетах показателя среднедушевого дохода. Размер пособия приравняют к прожиточному минимуму для детей на тот год, когда родители обратились за выплатой. Маткапитал будут считать по фактической инфляции, а не прогнозной, и пересматривать каждый год 1 февраля. Пенсии отныне назначаются в беззаявительном порядке.

Для снижения закредитованности населения Центробанк сможет ограничивать выдачу необеспеченных потребительских кредитов и займов МФО. Появится налоговый вычет на спорт.

Гражданам, не желающим проходить биометрию, в 2022 году не смогут отказать в предоставлении государственных и муниципальных услуг. А зарубежным ИТ-компаниям с суточной аудиторией более 0,5 млн россиян придется открывать уполномоченное юрлицо в России.