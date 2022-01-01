Налог на вклады и МРОТ: что изменилось в России с 1 января

1 января в России обрели силу несколько важных законов и правил. Минимальный размер оплаты труда увеличился почти на 1000 рублей. Вместе с ним подрос и прожиточный минимум, а также пособие по безработице. Максимальная выплата теперь составит почти 12 тысяч 800 рублей.

Все, кто старше 40 лет, теперь могут отслеживать предполагаемый размер пенсии: сделать это можно на портале госуслуг.

Страховая часть пенсии с 1 января увеличена почти на 6 процентов, ее средний размер достиг примерно 18,5 тысячи рублей.

Многие выплаты, в том числе по больничным или по беременности, отныне перечисляются автоматически. Это касается и случаев с инвалидностью. Нести документы в Пенсионный фонд больше не нужно.

Есть хорошие новости и для автовладельцев: если они используют машину в частных целях, то техосмотр проходить больше не нужно.

По всей стране стартовала программа по капремонту школ. За 5 лет должны восстановить около 7,5 тысяч зданий.

И это еще не все перемены, произошедшие с началом нового года.

Повышен минимальный возраст владения оружием – теперь вооружиться можно только с 21 года.

Занятия спортом станут выгодными – за это можно будет получить налоговый вычет.

Изменения коснутся вкладов более 1 миллиона рублей: теперь россияне должны будут платить налог с процентного дохода.