Песков назвал себя строгим домашним критиком

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что дома является строгим критиком. Об этом он сообщил перед премьерой шоу своей супруги Татьяны Навки "Лебединое озеро".

По словам представителя Кремля, он волновался, переживал и держал кулаки из-за мероприятия жены. Песков выразил надежду на то, что ему понравится шоу. Пресс-секретарь президента в шутку отметил следующее — если этого не произойдет, он будет критиковать, поскольку дома является строгим критиком.

Ранее сообщалось, что фигуристка Татьяна Навка во время шоу пригласила на лед школьницу Татьяну Троценко, которая мечтала увидеть балет "Лебединое озеро".