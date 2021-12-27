МЧС: природа предъявляет к спасателям особые требования

Кадры, снятые во время спасательной операции вблизи приморской Находки, держали в напряжении всю страну. Контейнеровоз "Райз Шайн" сел на мель буквально в трехстах метрах от берега. В море бушевал сильный шторм, а солнце медленно, но верно уходило за горизонт.

Эвакуация по воздуху стала единственно возможным способом спасения 14 членов экипажа. Моряков попросили перебраться на верхний ярус грузовых контейнеров – единственное открытое место.

"Дело осложнялось тем, что волна перебивала три этажа контейнеров плюс сильные удары в борт. В момент удара волны устоять на ногах практически невозможно", – рассказывает Кирилл Анфимов, спасатель международного класса владивостокского поисково-спасательного отряда.

Спасателям пришлось спускаться за каждым моряком, пока не подняли на авиаборт всех. Эта история закончилась хорошо, никто не пострадал.

Зимой происшествий в море тоже хватает: это и терпящие бедствия суда, и просто рыбаки на неокрепшем льду.

В эти дни в регионе объявлено штормовое предупреждение – и даже не из-за силы ветра, а скорее из-за экстремально-низких температур, но водолазы-спасатели погружаются в любую погоду, вот и сегодня здесь, под Владивостоком, ведутся подводные работы.

В морозы времени на поисково-спасательную операцию остается крайне мало. И это при том, что подводные спуски зимой особенно опасны и требуют повышенного внимания.

"Разница температуры дает минус по объему баллона, то есть если мы сейчас его забили на двести, то под водой будет 170-180", – говорит Денис Цой, Начальник пиротехнического подразделения Владивостокского поисково-спасательного отряда.

Они работают и на больших глубинах – от 20 метров и ниже. Профессиональная подготовка, постоянные тренировки и современное оборудование – основы водолазного дела.

При быстром подъеме с больших глубин и спасенным и спасателям потребуется сеанс в барокамере для постепенного выведения накопившегося в организме азота.

"Если какая-то аварийная ситуация, что делать? Никто его не вылечит, единственное спасение – это барокамера. Я опускаю его "на ту же глубину", и далее по декомпрессии его вывожу – всё, человек здоров" – говорит Григорий Червень, начальник водолазного подразделения Владивостокского поисково-спасательного отряда.

Барокамера – многофункциональное устройство: здесь можно оказать помощь тем, кого только что спасли с большой глубины. В этом же помещении проходят тренировку спасатели, которые долгое время не погружались – это обязательное требование к работе. Внутри, конечно, тесновато, но в принципе специалисты говорят, что в барокамере можно провести до трех суток. Она оборудована лежаком, устройством для передачи еды или медикаментов, кислородными масками, и несколькими видами связи.

В том, что спасатели способны парить на высоте птичьего полета или 300 метровых пилонов моста на Русский остров, жители Владивостока убедились в ноябре 2020 года, после ледяного шторма.

Тогда конструкции моста покрылись коркой льда толщиной в 10-15 сантиметров. Падающий лед стал опасен для жизни. Две недели спасатели чистили ванты, сбивая сотни тонн наледи, проявляя бесстрашие и высокий профессионализм. Многое в их работе остается за кадром, но всегда неизменно стремление оказать помощь тем, кто попал в сложную ситуацию, несмотря на риск для собственной жизни.