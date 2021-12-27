Путин: ситуация на границе с Афганистаном вызывает тревогу

Президент России Владимир Путин в понедельник встретился со своим коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном​​​. Трансляцию вели телеканал "Россия 24" и медиаплатформа "Смотрим".

Россия считает Таджикистан одним из верных, надежных и близких союзников, сказал Путин. Москва и Душанбе сотрудничают во всех сферах, включая вопросы безопасности.

"Сейчас ситуация на границе с Афганистаном... вызывает известную тревогу и озабоченность", – отметил Путин.

По словам российского президента, Москва, в том числе, помогает в укреплении обороноспособности Таджикистана.

В свою очередь, президент Таджикистана выразил готовность обсудить состояние и перспективы взаимоотношений двух стран, международные и региональные вопросы.