Он называл себя историком, а занимался детской порнографией

Петрозаводский городской суд в Карелии признал виновным историка-самозванца Юрия Дмитриева в изготовлении детской порнографии, развратных действиях и незаконном хранении части оружия. По совокупности преступлений на этот раз судья приговорил его к 15 годам колонии. Ранее Дмитриева уже неоднократно судили.

В зал судебных заседаний Петрозаводского городского суда Юрий Дмитриев проходит быстрым шагом в сопровождении конвоя. В теплой куртке, с медицинской маской на подбородке. Ранее Верховным судом Карелии Дмитриев уже был признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней приемной дочери, наказание – 13 с половиной лет колонии. Кроме того, суд направил на пересмотр еще несколько не менее громких дел по статьям о незаконном хранении основной части огнестрельного оружия, развратных действиях и фотосъемке несовершеннолетнего в целях изготовления порнографии. До начала заседания Дмитриев переговаривался с адвокатами. Журналисты интересовались: не холодно ли пенсионеру в СИЗО. Но ему было нормально.

Он называл себя историком и водил экскурсии по карельским лесам. Хотя с наукой связан был очень отдалённо. За плечами у слесаря и кочегара несколько курсов медучилища в Ленинграде и два года тюрьмы за участие в драке. Видимо, такого жизненного опыта хватило, чтобы в 2014-м возглавить карельское отделение правозащитной организации "Мемориал". Структура признана иностранным агентом, так как живет за счёт зарубежных спонсоров. В историю, громкую и грязную, псевдоучёный попал в конце 2016 года. Тогда в домашнем компьютере Дмитриева следователи обнаружили больше восьмисот снимков обнаженной приемной дочери. Он заявил, что делал их для контроля за медицинским состоянием здоровья ребёнка. И в одной серии не хватает ещё шести фотографий. Там девочка была снята во всех ракурсах. Именно эту абсурдную версию выдвигал Дмитриев и его защитники. Фото якобы предназначались для ведения какого-то медицинского дневника: Наташа была слишком худой, и опекун в течение нескольких лет собирал эти снимки для органов опеки.

"Я был готов их предоставить в органы опеки и органы медицинские. Но не предоставляли, не спрашивали", – заявил Дмитриев.

Зачем органам опеки фотографии обнаженной девочки в разных ракурсах на протертом кресле, извращенец Дмитриев ответить не смог. Как оказалось, Наташу псевдоисторик взял из детдома, когда ей было три года. Эти жуткие фотосессии в простых интерьерах, по признаниям самого ребёнка, проходили примерно раз в неделю. Дмитриев даже "поправлял ноги". На судебные заседания девочка не приезжала. Ей до сих пор тяжело и страшно находиться в одном помещении с Дмитриевым. С ней работают психологи.

"Любой контакт с Дмитриевым Юрием Алексеевичем, любой контакт с той обстановкой, которая идёт с этим делом, – это ещё одна дополнительная травма для моего доверителя. Нам нужно её защищать", – говорит адвокат Игорь Перов.

Петрозаводский городской суд Карелии поддержал ходатайство прокуратуры, Дмитриев признан виновным в изготовлении порнографии, развратных действиях и хранении оружия. Окончательное наказание -15 лет колонии строгого режима.

В этот раз во время оглашения приговора обошлось без театральных сцен со стороны Дмитриева. Приговор суда он выслушал молча, лишь кивая головой. Его защита в очередной раз повторила уже хорошо заученный текст: "с решением не согласны и будем обжаловать". Но все эти действия лишь затягивание дела. Вероятно, очень не хочется в колонию псевдоисторику Дмитриеву.