Госдеп: НАТО готова к содержательному диалогу с РФ

Североатлантический альянс готов к диалогу с Москвой в рамках совета Россия-НАТО, который запланирован на 12 января. Об этом написал в своем микроблоге Twitter генеральный секретарь военного блока Йенс Столтенберг.

Также генсек сообщил, что поговорил с главой Госдепа США Энтони Блинкеном. Они обсудили важность деэскалации ситуации на границе Украины, где Россия якобы собирает значительные силы.

Напомним, 30 декабря состоялся разговор Владимира Путина и президента США Джозефа Байдена. Американский лидер завил, что Вашингтон даст решительный ответ, если РФ вторгнется на Украину.