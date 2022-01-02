В МЧС рассказали, какой крем использовать в морозы

В мороз нельзя пользоваться увлажняющими кремами, тональными средствами и увлажняющей помадой, соответствующие рекомендации были разработаны в МЧС России. Дело в том, что содержащая в этих средствах вода наполнит поры кожи, а на улице замерзнет. За полчаса до выхода из дома следует намазать лицо и руки жирным кремом, а на губы нанести бесцветную помаду. В холодную погоду не имеет смысла придерживаться низкокалорийной диеты – организму нужна энергия на обогрев, кроме того, специалисты порекомендовали употреблять в пищу как можно больше продуктов с высоким содержанием витамина С.

Ни в коем случае нельзя употреблять алкоголь, чтобы согреться, он дает обманчивое ощущение тепла и притупляет боль. Сосуды расширяются, потом резко сужаются, конечности замерзают, а человек этого не чувствует. Никотин также действует сосудосуживающе.

При сильных морозах не стоит оставаться на улице дольше 1,5 часов, обязательно нужно делать перерывы, добавили в МЧС России.