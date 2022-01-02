Украинские националисты оборудуют огневые позиции вблизи ЛНР

Тревожные новости приходят из Донбасса. Как сообщают власти ЛНР, украинские националисты развернули боевой штаб в захваченной ими несколько дней назад школе в селе Валуйское. Все новогодние праздники они под шумок стягивают к зданию вооруженные подразделения, а внутри оборудуют огневые позиции и пункт управления артиллерией. Все это грубейшее нарушение не только режима прекращения огня, но и в целом международного гуманитарного права. И подобные настораживающие перемены происходят не только в Валуйском.

В первые дни наступившего года Вооруженные силы Украины по всей линии соприкосновения проводят перегруппировку. В населенные пункты зашли националистические батальоны. Работают системы радиоэлектронной борьбы, для того чтобы беспилотные летательные аппараты ОБСЕ не могли засечь технику, размещенную в жилых кварталах.

Нарушая условия действующего перемирия, ВСУ размещают вооружения и военную технику в населенных пунктах, подконтрольных Киеву, вдоль линии соприкосновения. По данным разведки Народной милиции ЛНР, в село Валуйское, также расположенное на территориях под контролем Украины, зашло подразделение националистов. Боевики захватили поселковую школу и превратили ее в военный объект. В учебных классах сейчас разворачивается боевой штаб националистов "Правого сектора" (запрещена в РФ), оборудуют огневые позиции.

"В районе захваченного учебного заведения фиксируется концентрация военных грузовиков с вооруженными людьми и боеприпасами. Использование националистами здания школы для развертывания боевого штаба является грубейшим нарушением международного гуманитарного права", – заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за действиями ВСУ, фиксируют все нарушения и строго придерживаются условий действующего перемирия. Но при этом, подчеркивают в ЛНР, готовы оперативно отреагировать на опасные изменения обстановки.