Диверсии Киева: Донецк и Луганск ждут переодетых украинских экстремистов

Киев готовит теракты в Донбассе. Собираются бить в том числе по водопроводам и химическим производствам в Донецке, Горловке, Ясиноватой, Докучаевске.

"Данные действия планируется проводить под видом военнослужащих Народной милиции ДНР и сил специальных операций Вооружённых сил Российской Федерации. Все действия украинских диверсантов будут фиксироваться на видео с последующим представлением в качестве доказательств в международных организациях", – заявил Эдуард Басурин, официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Задача – обвинить Россию в агрессии, якобы мы совершаем теракты в ДНР и ЛНР с целью сказать, что это сделала Украина. Тут без НАТО не обошлось, говорят эксперты.

"США заранее уже к этой задачке дают ответ, что это Россия осуществляет какие-то теракты на территории Донбасса, чтобы обвинить Украину, – считает эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. – Для этого агентурные группы СБУ или Главного управления разведки осуществляют диверсии, теракты, возможно, с переодеванием, а американцы получают подтверждение своих же обвинений".

Басурин сказал, что в 8-м полку специального назначения ВСУ готовы шесть диверсионных групп – их обучали британские специалисты. Но, видимо, и этого мало.

"Начинают прибывать националисты в большом количестве по всей линии соприкосновения – накануне в Новогродовку они зашли; заняли школу, в лесхоз загнали технику, выгнали оттуда людей. Миномётный обстрел – впервые в этом году – 120-мм минометами, район Спартака. Ничего не меняется. Украина только делает декларацию, что хочет мира. А фактически готовится к войне", – продолжил Эдуард Басурин.

Накануне экстремисты из "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) объявились около села Павлополь, где стоят ВСУ. Два десятка националистов обнаружили в районе посёлка Новгородское.

"Никаким серьёзным военным потенциалом, если говорить с точки зрения обычной пехоты – не обладает этот "Правый сектор". Идейно – да. Они враги идейные прежде всего!", – говорит Александр Сладков, военный корреспондент ВГТРК.

11 января в район села Новосёловка Вторая прибыла целая штурмовая рота боевиков. 6 января группа националистов замечена рядом с селом Гранитное.

"Они прибыли туда по заданию – это скорее всего, потому что финансирование идёт из Киева. Значит, это отработка транша, а откуда транш? Ну, мы говорим, Киев. А Киев – я имею в виду административный Киев – естественно, полностью под контролем НАТО. Значит, НАТО! Пытается дергать за усы защитников Донецкой республики", – говорит Александр Сладков.

Это опасно, и поэтому в ВСУ "Правый сектор" недолюбливают, говорит наш военкор Александр Сладков. Так для чего же всё-таки националисты на Донбассе?

"Я думаю, здесь две цели. Первая: за счёт националистов заставить украинскую армию вести обстрел или начать боевые действия. А вторая, может быть – это просто их уничтожение", – предположил Эдуард Басурин.

"Регулярно в Киеве проходят митинги различных националистов или откровенных нацистов, которых натравливают на Зеленского Порошенко и компания. Часть этой публики, конечно же, можно отправить утилизироваться на Донбасс", – считает эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

Утилизировать, если атакуют, несложно, у ДНР всё пристреляно, говорят эксперты. Может, поэтому расчёт на диверсантов? Но и террористические планы Киева уже как на ладони.