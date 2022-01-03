"Немедленно и публично" – от Байдена потребовали список санкций

"На случай нападения на Украину" – с такой формулировкой обратились к президенту США Джо Байдену более двадцати специалистов, в числе которых и бывшие послы США в РФ и на Украине.

Группа из дипломатов, специалистов по России и бывших сотрудников администрации США по нацбезопасности призвали Байдена опубликовать список санкций, которые Америка готова ввести против России при обострении конфликта на Украине.

Список мер должен быть опубликован "немедленно и публично", уточняется в документе. Также необходимо предупредить об этом Москву.

США и их союзники неоднократно заявляли о готовности вводить жесткие санкции против России в случае ее нападения на Украину. Вместе с тем, в Вашингтоне публично не сообщали о том, какие именно это могут быть меры.