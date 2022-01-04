В Госдуме пригрозили Зеленскому международным трибуналом

Российские политики предупредили президента Украины Владимира Зеленского о последствиях выполнения его обещаний украинскому народу. Ранее Зеленский пообещал украинским солдатам фотосессию в Крыму и Донбассе в 2022 году.

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет напророчил Зеленскому вместо победных снимков "много фотографий солдат в качестве военнопленных".

"Украинскую армию ждет незавидная участь, а самого украинского президента – международный трибунал", – заявил Шеремет РИА Новости.

Шеремет напомнил Зеленскому, что в Крыму в 2014 году около 80 процентов военнослужащих присягнули на верность России.

"А многие из тех, кто уехал на Украину, потом просились назад вернуться", – сказал депутат.

В свою очередь, председатель Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина напомнила президенту Украину о печальном конце всех интервентов, которые "за всю историю вторгались на нашу землю".

Как военнопленные в парадах победы участвовали солдаты Наполеона, Вермахта и уже военные ВСУ в Донбассе.

Хороший вариант возможных фотографий, по словам Гридчины, возможен только после смены власти в Киеве. Как пример она привела совместные фото воинов российской и белорусской армий.

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