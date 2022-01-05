Кадыров выступил с призывом к жителям Казахстана

Глава Чечни Рамзан Кадыров сравнил события в Казахстане со сценарием начала военных кампаний в Чечне и призвал казахский народ не разрушать государство.

В ходе совместного прямого эфира в Instagram со спикером парламента Чечни Магомедом Даудовым 5 января глава республики заявил, что чеченцам не безразлична судьба Казахстана. "Мой отец родился там, там похоронен брат моего дедушки. Нас приютил в самые сложные времена наш братский казахстанский народ", – напомнил Кадыров.

Он обратился к протестующим с призывом вести себя "максимально мирно" и не разрушать государство и экономику, отметив, что за совершением преступлений: погромами, беспорядками, избиением правоохранителей – обязательно последует наказание.

"Мы знаем, что такое война, что такое митинги", – сказал Кадыров, напомнив о событиях в Чечне 30-летней давности. Он обвинил в дестабилизации ситуации в республике представителей спецслужб разных государств, у которых была задача "через Чеченскую Республику развалить суверенное государство Россия".

"Поэтому мы, чеченский народ, во главе с руководством просим одуматься, чтобы наши братья не допускали ошибок, чтобы остановились, не довели ситуацию до военных событий", – обратился глава Чечни с призывом к жителям Казахстана.

Он также призвал остановиться тех, кто стоит во главе этих протестов, поскольку президент принял отставку правительства, и власти снизили цены на газ. "Побойтесь Всевышнего, вам отвечать за это на том свете", – сказал Кадыров.