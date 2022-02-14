Кадыров – Зеленскому: время клоунады подошло к концу

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от президента Украины Владимира Зеленского начать исполнение Минских соглашений.

"Время клоунады подошло к концу. Наступил час исполнения долга перед собственным народом во избежание необратимых последствий", – написал Кадыров в Telegram.

Глава Чечни заявил, что ни президент России Владимир Путин, ни сами россияне не хотят эскалации конфликта.

Кадыров убежден, что Зеленский, как гарант конституции и безопасности Украины, обязан приложить все усилия для мирного решения конфликта.

Кадыров обратился и к жителям Украины, напомнив, что у России и Украины одна колыбель государственности, культуры и религии – Киевская Русь. Кадыров отметил, что любит Украину.

"Я никогда не поверю в то, что украинцы считают себя частью так называемого "западного мира" со всеми его вырожденческими "ценностями" и русофобской истерией", – заявил глава Чечни.

Кадыров надеется, что украинцы восстановят историческую справедливость без "чьей-либо помощи извне".

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