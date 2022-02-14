В Донбассе и Крыму подозревают Киев в подготовке вторжения

Генштаб ВС Украины подготовил план о вторжении на территории ДНР и ЛНР. Скоро он будет утвержден на Совбезе страны. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" (трансляцию вела медиаплатформа "Смотрим") заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По словам политика, Украина под лозунгами мира реально готовится к войне. Киев стягивает к Донбассу дополнительные части и воинские соединения, начинает готовить диверсионные группы.

Глава крымского парламента Владимир Константинов, в свою очередь, считает, что власти Украины могут предпринять попытку развязать атаку на непризнанные республики Донбасса. Это приведет к обострению отношений во всем мире, поставит его на грань вооруженного столкновения, сообщает РИА Новости.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что республикам Донбасса придется обратиться к России за помощью. По его словам, Украина продолжает стягивать к линии соприкосновения тяжелое вооружение.