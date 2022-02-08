ЛНР: Киев готовит резонансный теракт в Донбассе

В ходе общения с журналистами представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что разведкой получены данные о подготовке украинскими спецслужбами постановочного резонансного теракта с многочисленными жертвами среди гражданского населения на одном из промышленных или соцобъектов в Харьковской, Луганской или Донецкой областях, имеющих опасное производство.

Ранее стало известно о разработке Киевом при поддержке западных партнеров информационной кампании против Донбасса с кодовым названием Crushing sword, передает РИА Новости.

По данным ведомства, окончательное решение о времени и месте реализации провокации пока не принято.

Как известно, напряженность в Донбассе нагнетается Киевом вместе с США и другими странами НАТО, поставляющими на Украину вооружение и военных инструкторов.

Российские власти неоднократно призывали прекратить накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.

Накануне сообщалось, что по данным правоохранительных органов ДНР, на линию разграничения в Донбассе прибыли польские наемники и украинские националисты.