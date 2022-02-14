Генштаб: Украину провоцируют на попытку захвата Донбасса и Крыма

В Генштабе ВС РФ считают, что Украину подталкивают к попытке силой вернуть Донбасс и Крым. Для этого Запад создает на Украине плацдарм для размещения войск НАТО. Об этом в ходе круглого стола в Совете Федерации заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Станислав Гаджимагомедов.

"Политическая и военная поддержка из-за рубежа провоцирует Киев на силовой сценарий установления контроля над Донбассом, а в дальнейшем и над Крымом", – отметил он.

По словам Гаджимагомедова, в Вашингтоне нет поддержки предложению России остановить расширение НАТО на восток.

В свою очередь, глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что у Киева не получается расшатать ситуацию в республиках Донбасса, пишет РИА Новости.

По сообщению официального представителя Народной милиции Луганской народной республики Ивана Филипоненко, Киев готовит диверсантов для совершения терактов в Донбассе.

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