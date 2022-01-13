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Ситуация в Донбассе 15 минут назад

13 января 2022 15:45

Киев упивается иллюзией реванша, Запад лукавит и провоцирует Москву


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Киев упивается иллюзией реванша, ищет повод, чтобы окончательно отказаться от выполнения Минских соглашений, спекулирует на безудержной, безоглядной поддержке Запада, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. "Может быть любая провокация, – указал он. – Мы не дадим возложить на нас ответственность за потенциально очень тяжелые последствия этого, мы просто предупреждаем, что нужен натовский откат".

В голову киевским властям могут прийти самые немыслимые вещи, предупредил Рябков, нужно положить этому конец. Он пояснил, что имеет в виду замыслы по поводу военного решения проблемы Донбасса. "Мы самым решительным образом предостерегаем и Киев, и его западных партнеров от подобного рода замыслов, если они у кого-то формируются, потому что это просто путь в никуда", – сказал он.

Высокопоставленный российский дипломат заявил также, что Москва считает лукавой и двуличной позицию Запада по требованию РФ не принимать Украину и Грузию в НАТО. И это лукавство и двуличие проявляется в максимальной степени.

По его словам, Россия испытывает постоянный военный прессинг, провокации Запада, который хочет проверить ее на прочность. Но РФ никогда не прогибалась под давлением, она найдет альтернативы в случае новых санкций США, подчеркнул замглавы МИД.

Рябков отметил также впечатление от того, как страны ОДКБ оказали помощь Казахстану, направив в республику миротворцев по просьбе президента страны Касым-Жомарта Токаева. "Я рискну предположить, что на американцев произвело впечатление, как эффективно и динамично страны ОДКБ смогли принять решения, необходимые для того, чтобы прийти на выручку одному из государств, одному из наших союзников, оказавшемуся в сложной ситуации", – сказал Рябков в интервью RTVI.

Между тем глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что ЕС обсуждает возможности отправки миссии на Украину для подготовки армейских офицеров. Решение должно быть принято в скором времени.

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