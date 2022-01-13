Киев упивается иллюзией реванша, Запад лукавит и провоцирует Москву

Киев упивается иллюзией реванша, ищет повод, чтобы окончательно отказаться от выполнения Минских соглашений, спекулирует на безудержной, безоглядной поддержке Запада, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. "Может быть любая провокация, – указал он. – Мы не дадим возложить на нас ответственность за потенциально очень тяжелые последствия этого, мы просто предупреждаем, что нужен натовский откат".

В голову киевским властям могут прийти самые немыслимые вещи, предупредил Рябков, нужно положить этому конец. Он пояснил, что имеет в виду замыслы по поводу военного решения проблемы Донбасса. "Мы самым решительным образом предостерегаем и Киев, и его западных партнеров от подобного рода замыслов, если они у кого-то формируются, потому что это просто путь в никуда", – сказал он.

Высокопоставленный российский дипломат заявил также, что Москва считает лукавой и двуличной позицию Запада по требованию РФ не принимать Украину и Грузию в НАТО. И это лукавство и двуличие проявляется в максимальной степени.

По его словам, Россия испытывает постоянный военный прессинг, провокации Запада, который хочет проверить ее на прочность. Но РФ никогда не прогибалась под давлением, она найдет альтернативы в случае новых санкций США, подчеркнул замглавы МИД.

Рябков отметил также впечатление от того, как страны ОДКБ оказали помощь Казахстану, направив в республику миротворцев по просьбе президента страны Касым-Жомарта Токаева. "Я рискну предположить, что на американцев произвело впечатление, как эффективно и динамично страны ОДКБ смогли принять решения, необходимые для того, чтобы прийти на выручку одному из государств, одному из наших союзников, оказавшемуся в сложной ситуации", – сказал Рябков в интервью RTVI.

Между тем глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что ЕС обсуждает возможности отправки миссии на Украину для подготовки армейских офицеров. Решение должно быть принято в скором времени.