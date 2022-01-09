Следователи выяснили название водки, от которой умерли 9 человек в Тюмени

В Ханты-Мансийском автономном округе восемь человек погибли от отравления суррогатной водкой. Возбуждено уголовное дело. Проверяют все торговые точки. Некачественный алкоголь стал причиной смерти девяти человек в Тюмени. Задержаны четверо, их подозревают в реализации суррогата. Сколько всего бутылок успели продать – неизвестно.

"Родники Сибири" – такое название, по версии следствия, было напечатано на этикетке поддельной водки, которой, предположительно, отравились погибшие.

Сейчас таких бутылок на местных прилавках уже не видно.

Приобрели эту продукцию тюменцы, судя по всему, в круглосуточных магазинах. Именно там до сих пор встречается некачественный алкоголь. И там же, несмотря на все проверки, продают спиртное по ночам. В том районе, где это, предположительно, произошло, таких магазинов несколько. Один сейчас закрыт. Подозреваемых по этому делу четверо.

"В настоящее время проведены осмотр места происшествия, а также обыски по месту жительства подозреваемых и потерпевших. Следователями опрашиваются свидетели. Назначена необходимая экспертиза", – говорит Людмила Галстян, старший помощник СУ СК РФ по Тюменской области по взаимодействию со СМИ.

По информации тюменского Роспотребнадзора, за прошлый год в регионе поддельным алкоголем отравились более 200 человек. Из них больше половины умерли. Метиловый спирт для человека – яд. Даже однократное его употребление часто приводит к летальному исходу.