Как делают и продают смертельную паленку

Во время ареста в центральном районном суде Тюмени Малик Мамедов, скрестив руки на животе, внимательно вслушивается в решение, которое зачитывает служитель Фемиды. Мамедов – один из задержанных по делу о массовом отравлении суррогатным алкоголем. После употребления паленой водки в Тюмени скончались девять человек.

Следователи считают: с 3 января в торговой точке "Рубин", заведовал которым Мамедов, торговали ядом. Продавец Елена Мироевская сбывала всем желающим из-под прилавка алкоголь, в составе которого вместо этилового спирта был метанол, смертельно опасный для организма человека. Всего по делу задержаны десять человек. В понедельник прошли аресты четверых, в том числе и Ибрагима Годжаева и Фарида Эйвазова, это они развозили в торговые точки коробки со спиртным. Еще двое фигурантов дела были взяты под стражу чуть раньше. По данным следствия, пойлом торговали минимум в двух магазинах.

Уже известно, в Тюмени люди отравились водкой, произведенной под маркой "Родники Сибири". Несколько месяцев назад уже были случаи отравления суррогатным алкоголем. Тогда под ударом была Оренбургская область. 35 человек погибли после употребления "паленки", в том числе и под маркой "Родники Сибири". Ныне несуществующая марка когда-то выпускалась в Новосибирской области. 10 лет назад производство официально закрылось из-за подозрений в контрафакте. Очевидно, все это время подпольные бутлегеры продолжали разливать опасную жидкость. Только в селе Красный Чабан этот паленый алкоголь унес жизни 11 человек. Горе тогда пришло чуть ли не в каждый дом.

Тогда смертельное пойло продавали на одной из баз в Орске. Внутри оперативники обнаружили более 1200 пол-литровых бутылок. Среди них и "Родники Сибири". Кстати, с обратной стороны этикетки пояснение: водка не для продажи, это сувенирная продукция. Об акцизных марках, разумеется, речи и вовсе не идет. Наливали здесь же, обнаружились коробки с ещё пустыми бутылками и целая россыпь пластмассовых крышек.

ЧП в новогодние праздники случилось и в поселке Кондинское в ХМАО. Здесь погибли 8 человек. Отравились суррогатной водкой под этикеткой с изображением первого русского императора. Еще несколько пострадавших в тяжелом состоянии. Некоторых пришлось срочно эвакуировать вертолетами санавиации в столицу региона

"Сегодня на лечении в окружной клинической больнице находятся восемь пациентов, пострадавших от употребления некачественного алкоголя", – заявил директор департамента здравоохранения Ханты-Мансийского Автономного округа – Югры Алексей Добровольский.

Задержаны продавец и владелец магазина, где торговали паленкой. Только в поселке Кондинское следователи изъяли более 400 бутылок суррогата. А позже еще несколько десятков коробок с этим ядом обнаружили на свалке. Видимо, бутлегеры пытались избавится от улик или спрятать товар, пока все не уляжется. Возбуждено уголовное дело. Продолжается и расследование обстоятельств смерти людей в Тюмени.

"Следственными органами Следкома продолжается расследование по фактам сбыта неустановленными лицами на территории Тюмени и Тюменской области спиртосодержащей продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", – заявила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Тюменской области Людмила Галстян.

Сейчас 6 из 10 подозреваемых в Тюмени уже отправлены под стражу. Следствие просит отправить в СИЗО еще четверых, судебные заседания намечены на завтра.