Трагедия в Казахстане побудила Токаева к переменам

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев перечислил "крайне важные моменты", на которые необходимо обратить внимание при расследовании причин беспорядков в республике. На заседании мажилиса 11 января Токаев рассказал о создании специальной следственной группы. Команда, состоящая из высококлассных профессионалов, должна раскрыть все детали и причины трагедии.

Ранее сообщалось, что в начале января в Казахстане начались беспорядки на фоне протестов из-за двукратного повышения цен на газ.

Токаев считает необходимым выяснить, почему "государство проспало" наличие спящих ячеек боевиков? Откуда в республике оказалось так много нелегального оружия? Почему не проводилась агентурная работа по выявлению и нейтрализации агентов терроризма? Глава Казахстана подчеркнул, что всех боевиков и их пособников необходимо найти и наказать. Также "критически важно" разобраться – кто стоит за террористическими атаками.

Нацбанку Казахстана поручено обеспечить проверку и контроль всех транзакций и лиц, необоснованно выводящих финансы за границу. Помимо этого, правительство за два месяца разработает и примет программу по повышению доходов населения, разработают и примут Социальный кодекс.

Токаев обратился с призывом к крупным компаниям, которые привлек в страну экс-президент Нурсултан Назарбаев, "отдавать должное народу Казахстана" и помогать ему на системной и регулярной основе.