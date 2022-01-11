Российско-американский "неблагоприятный звоночек" для Украины

Киев призвали осторожно анализировать информацию об итогах переговоров России и США. Такое предостережение высказал политолог Виталий Кулик. В статье для издания "Главред" он отмечает, что Москва и Вашингтон могут обсуждать Украину с точки зрения раздела сфер влияния.

"Это опасно для Украины", — подчеркнул политолог и добавил, что такой расклад "не в пользу Украины".

Украинские власти, советует Кулик, должны использовать наступательные позиции, чтобы не допустить реализацию моделей, которые могут нанести вред интересам страны.