Правительство Казахстана возглавил математик

В Казахстане – новый премьер-министр. Парламент одобрил кандидатуру временно исполняющего обязанности главы правительства Алихана Смаилова. До этого он занимал пост первого вице-премьера.

И президентская резиденция Акорда и здание Мажилиса – так называется законодательный орган Казахстана, расположены буквально в нескольких сотнях метров друг от друга. Вся эта административная территория по-прежнему за плотным оцеплением. Но и именно от происходящего сегодня там, зависит дальнейшее развитие Казахстана.

Президент Токаев представил в парламенте предложения по новому составу правительства. На пост премьера выдвинут Алихан Смаилов, ранее исполнявший обязанности главы кабмина. Его кандидатура была поддержана единогласно. Смаилову 49 лет. Он один из самых молодых премьеров в истории страны. По первому образованию – математик. Возглавлял министерство финансов. Говоря о кризисных событиях последних дней, Токаев еще раз подчеркнул, что против Казахстана была развязана террористическая война. Над подготовкой захвата власти работали профессионалы. При этом имел место саботаж со стороны части силовиков.

"Не все проявили верность своему долгу. В ряде городов руководители департаментов Комитетов национальной безопасности несмотря на достаточный боевой арсенал, не вступая в бой, покинули служебные здания. Оставив там оружие и секретную документацию", – отметил Токаев.

При этом Токаев признал – кризису способствовали накопившиеся социальные проблемы. Расслоение в обществе и нарастающее неравенство. Главными выгодоприобретателями экономического роста стали финансово-олигархические группы: "В стране появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка людей богатых даже по международным меркам. Считаю, что пришло время отдать должное народу Казахстана и помогать ему на системной и регулярной основе".

Перед новым кабинетом министров стоит задача полностью обновить социально-экономическую сферу. Из уже предложенных мер – снижение утилизационного сбора, мораторий на увеличение зарплаты чиновникам на 5 лет.

Еще одно важное заявление Токаев сделал о планах по размещению в стране миссии ОДКБ. "Основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена. Через два дня начнется поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента. Этот процесс займет не более 10 дней", – пообещал президент Казахстана.

Пока же миротворцы продолжают охранять стратегические объекты. Вот кадры из Алматинского аэропорта – военнослужащие в круглосуточном режиме несут дежурство на постах и наблюдательных вышках. В сопровождении БТР патрулируют периметр и территорию. Под надежной защитой также теплоэлектростанции, хлебокомбинаты, телецентр и объекты водоснабжения.