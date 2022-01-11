Песков прокомментировал новость о Шендеровиче

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что публицист Виктор Шендерович покинул пределы РФ, чтобы избежать судебного преследования оппонентов.

Как заявил Песков во вторник, статус иноагента, который ранее получил Виктор Шендерович, "не ограничивает ни в правах, ни в возможности осуществлять деятельность, ни в чем".

Песков пояснил, что на Шендеровича подали в суд из-за его высказываний.

"По всей видимости, попытка скрыться в данном случае от рассмотрения в суде претензий его оппонентов, это ни к каким статусам никакого отношения не имеет", – сказал представитель Кремля.

Ранее Шендерович сообщил в Facebook, что покидает Россию из-за заявления юристов компании "Конкорд" предпринимателя Евгения Пригожина. Бизнесмен обвиняет Шендеровича в клевете, высказанной в прямом эфире радио "Эхо Москвы", пишет ТАСС.

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