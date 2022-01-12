История про Владимира Путина и Канье Уэста: что это было

Представитель американского рэпера Канье Уэста Пьер Ружье опроверг информацию о планах исполнителя приехать в Россию и встретиться с Владимиром Путиным.
"Выдумка или попытка русских людей принять желаемое за действительное", – заявил пиар-агент в письме изданию Rolling Stone.
Во вторник журнал Billboard со ссылкой на представителя Канье Уэста Амира Судана сообщил, что рэпер планирует гастроли в Россию с госпел-программой The Sunday Service. Специальным гостем должен был стать президент России, пишет РИА Новости.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что администрация президента "не является визави исполнителя".
"Ни в плане богослужения, ни в плане организации его поездки", – отметил Песков.
Президент Путин и сам Песков не настолько знакомы с творчеством артиста, чтобы "давать оценки".
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