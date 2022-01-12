"Их было слишком много": домогательства в новогоднюю ночь

Полиция Италии разыскивает подозреваемых в сексуальных домогательствах в новогоднюю ночь. Речь идёт по меньшей мере о 18 молодых людях, в основном это граждане Италии североафриканского происхождения. Местные СМИ уже сравнивают произошедшее с массовыми нападениями в Кёльне шестилетней давности.

В полицию пока обратились девять пострадавших, но их может оказаться значительно больше. Случаи сексуального насилия произошли во время празднования Нового года. Но показания жертв и подробности преступлений приходят до сих пор. Чем бы все закончилось на Соборной площади в Милане, неизвестно, но в дело вмешались прохожие, а вслед за ними и правоохранительные органы. По словам пострадавших, двух туристок из Германии, самостоятельно отбиться от молодых людей не представлялось возможным.

"В какой-то момент они начали лапать меня, я пыталась убежать, но их было слишком много", – говорит пострадавшая.

В общей сложности в розыск объявлены как минимум 18 преступников в возрасте 15-21 лет. В основном дети мигрантов, уже граждане Италии.

"Некоторые из этих подростков определенно знали друг друга. Они итальянцы второго поколения: их родители – выходцы из Северной Африки, которые приехали сюда из других городов", – говорит представитель полиции Милана Джузеппе Петрони.

После изучения видеозаписей прокуратура Милана открыла дело о групповом сексуальном насилии и нанесении телесных повреждений. Похожие дела рассматривают и судебные инстанции Турина, где тоже были случаи домогательств во время новогодних празднований. Местные СМИ уже проводят параллели с событиями в Германии 6-летней давности

Тогда в ночь на 1-е января у Кельнского собора сотни мужчин, в основном граждан Германии, но с корнями из ближневосточных и североафриканских стран, а также недавно приехавшие беженцы нападали на женщин. Заявлений в полицию тогда было подано свыше тысячи: почти половина – сексуальные домогательства, остальное – кражи, а также два изнасилования. Как и сейчас в Италии, население обвинило тогда правоохранительные органы в бездействии и в попытках скрыть произошедшее. Канцлер Ангела Меркель назвала те события чудовищными, хотя до этого последовательно проводила мягкую миграционную политику. Сейчас, как говорят итальянские политологи, властям следует как можно скорее найти и наказать виновных, иначе вопросы миграции и нетерпимости к беженцам выйдут в стране на первый план.