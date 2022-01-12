Состояние Куравлева: надежда есть

Народный артист РСФСР в настоящее время находится в больнице. Врачи диагностировали у него воспаление легких. Об этом рассказали в Союзе кинематографистов России.

У артиста не подтвердился коронавирус — тесты отрицательные. Врачи оценивают состояние Куравлева как стабильное. Они считают, что надежда на улучшение есть.

Леонида Куравлева госпитализировали 5 января из столичного реабилитационного центра.

Также, как сообщают некоторые СМИ, артисту провели экстренную операцию на желудке.

Куравлеву в настоящее время 85 лет. Он известен зрителю по ряду культовых фильмов, в числе которых "Живет такой парень", "Вий", "Золотой теленок", "Иван Васильевич меняет профессию" и многие другие.