Руки за спиной, ретушь на лице: личность мистера X раскрыта

Руки, скованные за спиной, на лицо наложена ретушь. Мужчину в темной одежде оперативники в штатском ведут в здание греческой полиции. Эта первая запись с участием подозреваемого в организации убийства беглого киллера из России Александра Солоника. Фотографию задержанного публикуют греческие СМИ. По данным журналистов, мужчину зовут Иоаким Карслиадис, он был в международном розыске еще с 2005 года.

48-летний подозреваемый прибыл из Ларнаки, как только он прошел дактилоскопическую проверку, было установлено, что ордер на арест находится на рассмотрении с 2005 года. Его подозревают в причастности к убийству русского гангстера Александра Солоника и его 19-летней подруги. В аэропорту полиция надела на мужчину наручники, не дав ему ни малейшей возможности отреагировать.

Рецидивист и убийца Александр Солоник, расправа над которым расследуется по сей день, считается легендой российского криминала. Его называли Сашей Македонским якобы потому, что он искусно владел мастерством стрельбы с двух рук. Родился Солоник в 1960 году в Кургане, служил в милиции, но был уволен и вместе с будущими подельниками по Курганской ОПГ устроился на кладбище копать могилы. Уже через несколько лет он совершил первое заказное убийство. Но своим в преступном мире так и не стал. Коллеги по цеху не считали его авторитетом, не брали на стрелки, потому что братва не будет говорить с бывшим ментом. Но признавали, что работал Солоник чисто. Ему приписывают более десятка заказных расправ. Киллеру заказывали криминальных авторитетов, политиков, бизнесменов. С учетом того, что дело Солоника так и не было расследовано, достоверно имена жертв неизвестны. Тем более, что в те времена в кругу профессиональных убийц было не принято делиться своими достижениями. Если человек спрашивал, чья работа, он или пропадал, или ехал в Курган на исправление.

Солоник работал на Курганскую ОПГ, но есть данные, что иногда он брался за заказы от самой могущественной в то время ореховской банды. Когда список жертв наемного убийцы достиг внушительных размеров, преступные лидеры очевидно решили, что киллер должен исчезнуть. Этот момент совпал с задержанием Александра Солоника. Его взяли на рынке у станции метро "Петровско-Разумовская". Рецидивист оказал отчаянное сопротивление, застрелил троих милиционеров и ранил охранника. Защищать курганского киллера взялся адвокат Алексей Завгородний, которого спустя 20 лет похитил и держал в плену, чтобы отобрать квартиру, обвиняемый в резонансном убийстве столичного бизнесмена Александр Мавриди. Солоник в 1995 году совершил невозможное – бежал из "Матросской Тишины" – одного из самых защищенных изоляторов в России.

Тогда силовики потеряли след неуловимого убийцы, но его довольно быстро разыскали коллеги по криминальному цеху. Солоник скрывался в Греции, поселился в особняке в пригороде Афин. Выследил курганского киллера другой наемный убийца из Ореховской ОПГ Алексей Шерстобитов по кличке Леша-солдат. Он установил в особняке Солоника прослушку, и вскоре выяснилось, что беглец планировал убийство криминальных боссов Ореховской ОПГ – братьев Пылевых и Олега Буторина. Тем самым Солоник подписал себе смертный приговор. По его следу отправились самые опытные бойцы банды.

"Мне такие задачи ставили, которые другие выполнить не могли, у них не получалось", – рассказал осужденный Шерстобитов.

Киллер Леша-солдат только подготовил заказное убийство. Саму расправу совершил другой наемный убийца Александр Пустовалов по прозвищу Саша-солдат. Вместе с двумя сообщниками они пробрались на виллу, где задушили Александра Солоника и его подругу Светлану Котову. Тело грозного киллера убийцы бросили на дороге. Киллеры, которые принимали непосредственное участие в расправе над Солоником, еще в 2005 году получили свои сроки. Позднее были осуждены и заказчики – криминальные авторитеты Андрей Пылев и Сергей Буторин.

Как именно 48-летний мужчина, задержанный в Греции участвовал в убийстве Александра Солоника, пока не сообщается, но очевидно, что если его искали аж с 2005 года, у силовиков к задержанному очень серьезные претензии. И по завершении расследования его ждет суд.