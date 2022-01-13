Больше не зона ЧП: миротворцы покидают Казахстан

Миротворцы ОДКБ покидают Казахстан. Особо отличившиеся отмечены наградами. Об этом на торжественной церемонии, посвященной завершению миссии, заявил 13 января генсек организации Станислав Зась. Эффективность работы военных получила самую высокую оценку командования. Миротворческий контингент смог полностью стабилизировать обстановку и обеспечить бесперебойную работу жизненно важных объектов всего за неделю. Таким образом он доказал, что способен выполнять любые по сложности задачи в предельно сжатые сроки.

Они успешно выполнили поставленные задачи и теперь могут уходить. 13 января начался вывод миротворческого контингента ОДКБ из Казахстана. Военные уже готовят технику и оборудование для отправки к местам постоянной дислокации. Домой улетит и личный состав, который охранял и обеспечивал безопасность на важнейших стратегических и инфраструктурных объектах страны.

Передача контроля над этими самыми объектами подразделениями правопорядка республики уже началась. Процесс вывода объединенного миротворческого контингента ОДКБ займет не более 10 дней.

С 13 января Казахстан больше не является сплошной зоной ЧП. Указ об отмене чрезвычайного положения в трех областях страны подписал накануне президент Касым-Жомарт Токаев. Впрочем, в столице режим ЧП пока продолжает действовать.

Сохраняется и комендантский час. Он наступает в городе с 11 вечера и заканчивается в 7 утра. Ночью на центральных магистралях столицы установлены усиленные полицейские блокпосты, идет проверка документов у водителей и пассажиров, а также досмотр личного автотранспорта.

Тем временем Казахстан подсчитывает ущерб, нанесенный экономике страны массовыми беспорядками. По предварительным данным, он может достичь двух с половиной миллиардов долларов. Больше всего от рук вооруженных банд и мародеров пострадала Алма-Ата. Там задержаны уже почти две тысячи участников беспорядков, изъято почти сорок единиц оружия и полторы тысячи единиц различных боеприпасов.

Генеральная прокуратура просит жителей, ставших очевидцами беспорядков и погромов, и заснявших все происходящие на видео, загружать кадры на специально созданный сайт, чтобы помочь властям привлечь к ответственности всех участников незаконных акций.

С 13 января возобновил свою работу международный аэропорт Алма-Аты. Первый рейс уже вылетел в столицу Казахстана. Воздушная гавань пока будет работать только днем, с 8 до 21, а пускать в терминал в целях безопасности будут только пассажиров.