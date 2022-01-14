Депутат бундестага: Евросоюз защищает свой рынок от "Спутника V"

Депутат фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге Петр Быстрон заявил в интервью, что медицинских причин для недопуска "Спутника V" в Европу – нет. Блок российской вакцине от коронавируса ставят крупные игроки на фармацевтическом рынке, которым не нужен опасный конкурент.

Кроме того, существует ряд политических и экономических причин, из-за которых разработка Центра Гамалеи в очень небольших количествах представлена в странах Евросоюза. Среди них – нежелание вливать в экономику России дополнительные валютные средства, отмечает РИА Новости.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) с марта прошлого года проводит экспертизу российской вакцины, но разрешения для реализации до сих пор нет.