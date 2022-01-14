Награды журналистам: от премьера, от Госдумы, от правительства Москвы

В День российской печати премьер Михаил Мишустин вручил премии правительства в области средств массовой информации за 2021 год.

Всего девять персональных и 11 коллективных наград. Размер каждой – 1 миллион рублей. Отмечены как федеральные, так и региональные проекты по самым разным направлениям – от социальной и политической до культурной и патриотической.

В числе лауреатов, например, исполнительный директор информагентства "Россия сегодня" Кирилл Вышинский и секретарь Союза журналистов Рафаэль Гусейнов. Награду также получила специальный корреспондент ВГТРК Гульшат Балтаева за вклад в продвижение культуры в СМИ.

Отдельно Михаил Мишустин поблагодарил журналистов за объективное информирование людей о пандемии. По его словам, новости о заболевших в России, в мире остаются самыми востребованными у нашей аудитории, так как третий год весь мир живёт в условиях пандемии.

"Многие журналисты и редакции боролись с недостоверной информацией, … помогая людям разобраться в том, как уберечь себя и своих близких от болезни. И ваше ответственное отношение сыграло огромную роль в этом, убедило десятки тысяч людей сделать правильный выбор и обезопасить себя и окружающих", – заявил он.

А спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко встретилась с парламентскими журналистами. Она отметила их высокую роль и сложную задачу в нынешних условиях. Матвиенко сравнила работу журналиста с работой минёра и отметила, что благодаря СМИ губернаторы порой получают неприятные для них вопросы.

Глава сената вручила награды и благодарственные письма журналистам, в том числе благодарность за многолетнюю добросовестную работу и большой вклад в освещение работы верхней палаты парламента получил Юрий Богданов за программу "Сенат".

А в Госдуме подвели итоги ежегодного творческого конкурса среди журналистов на лучшее освещение работы нижней палаты парламента. Лауреатом стала наша коллега – Мария Слободянская.

"Принцип открытости – важная основа для выстраивания диалога с гражданским обществом", – отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Журналистов Москвы наградил мэр Сергей Собянин. Лауреатами стали 20 человек. Премия ежегодная, ее проводят с 2001 года. За это время лауреатами стали свыше 300 представителей СМИ.

"Это очень серьезная премия, которая подтверждает ваш высокий профессионализм, ответственность за дело, за то, что вы болеете душой за свою профессию и за своих читателей, которые, которые ждут ваши репортажи, вашей информации. Для них вы стали частью их жизни", – сказал Сергей Собянин.