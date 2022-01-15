Вирусолог: ковидом переболеют все, но некоторые этого не заметят

Переболеть коронавирусом придется всем, но некоторые этого не заметят. Такое мнение в эфире программы "Посоветуйте, доктор" на "Радио России" высказал ученый-вирусолог из США, профессор Университета Джорджа Вашингтона, директор Центра глобальной вирусологической сети США Константин Чумаков.

"Многие переболеют, даже не подозревая этого. Есть масса ситуаций, когда в семье заболевает один человек, все остальные не заболели. И наоборот: все заболели – один остался здоров. Наверняка этот человек был заражен, просто его иммунитет устроен так, что он легко справился, его иммунитет перемолол эту болезнь, и никаких симптомов не возникло", – отметил Чумаков.

Что касается симптомов, то, по словам эксперта, новый штамм "омикрон" здесь отличается от своих предшественников. Раньше пациенты жаловались на потерю обоняния, высокую температуру тела, у них отмечались воспаление легких, тромбозы и васкулиты. Теперь же – при заражении "омикроном" – симптоматика другая.

"Почти не бывает воспаления легких. Основные проявления – это головная боль, насморк. Отсутствует потеря обоняния, кашель, раздражение в носу –

типичные проявления острого респираторного вирусного заболевания верхних дыхательных путей. Длится от одного дня до трех-пяти", – рассказал Чумаков.

Как уточнил профессор, "омикрон" поражает верхние дыхательные пути. Заболевание не прогрессирует в воспаление легких, не возникает потребности в искусственной вентиляции легких. Есть, конечно, и те, кто переносит болезнь тяжелее и попадает в больницу. Как правило, это непривитые лица. Однако и привитые не защищены на все сто процентов.

"Это может произойти и у привитого. Но речь идет о вероятностях. У привитого вероятность, что эта болезнь сдвинется в такую глубокую продвинутую фазу, гораздо меньше, – рассказал Чумаков. – К сожалению, в Америке тоже много антиваксеров, и есть масса людей, которые упорно не хотели прививаться. Вот они и расхлебывают теперь собственную неразумность. В США сейчас из трех человек один непривитый. И вот они наполняют госпитали".

"Никто вам не обещал, что вакцина защитит от заражения. Если вы заразились, у вас положительный тест, и вы два раза сморкнулись, это вовсе не означает, что вакцина не сработала. Вы не попали в больницу, вы не заболели тяжело, вероятность умереть у вас снизилась в 20 раз", – заключил эксперт.

По последним данным, в России зафиксировано 783 случая заражения "омикроном", 53 процента из них выявлены в Москве.

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