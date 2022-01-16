Стремительный и безжалостный: "омикрон" наступает на Россию

По данным оперштаба, в России за минувшие сутки заболевших коронавирусом стало на 29 230 больше. Число подтвержденных случаев в целом за эту неделю увеличилось на треть по сравнению с показателем предыдущих семи дней. Растет и количество регионов, где фиксируют заражение омикрон-штаммом. Сегодня его подтвердили в Псковской и Свердловской областях.

Стремительный и безжалостный "омикрон" продолжает шествие по России. Каждый день в списке – новый регион. Сейчас таких красных точек на карте – несколько десятков. Сегодня новый штамм нашли у 15 жителей Псковской области, среди них двое детей, еще четыре положительных теста – в Свердловской.

За стуки в стране выявлены почти 30 тысяч новых случаев. Цифры растут, а пик пандемии еще не пройден, считает представитель Всемирной организации здравоохранения в России. Об этом она рассказала в эфире youtube-канала "Соловьев Live".

"Есть сейчас доказательства, что "омикрон" менее серьезный, чем предыдущие штаммы, но это не значит, что он несерьезный. Коронавирус дает очень серьезные заболевания", – говорит Мелита Вуйнович.

В Новосибирске разработали тест-систему, способную "омикрон" обнаружить. Она поможет ученым за час определить – есть ли в образце новый штамм. Чувствительность теста выше 97 процентов.

"Мы получаем два результата: есть коронавирус или нет коронавируса, если есть – "омикрон" или не "омикрон", – рассказывает Евгений Печковский, молекулярный биолог, директор компании-разработчика.

Протокол лечения зависит от конкретного штамма вируса. А потому врачу важно знать, с чем он имеет дело. Это позволит точно подобрать эффективное лечение. А значит и быстрее поставить на ноги пациента.

У Любови Малязиной – стальной характер. Перенесла болезнь и... 102-ой день рождения встретит уже дома. В пензинскую больницу пенсионерка попала с дочерью и ее мужем – заболели всей семьей. Спасло оперативное обращение за помощью.

"То, что больная обратилась сразу, когда у нее появились симптомы, то, что она не стала самостоятельно заниматься лечением, тем, чем сейчас многие, к большому сожалению, занимаются", – говорит Марина Пьянова, заведующая инфекционным боксированным отделением №7 Пензенского областного центра специализированных видов медицинской помощи.

В регионах готовятся к всплеску заболеваемости из-за "омикрона". Разворачивают новые места в больницах, и водят дополнительные противоэпидемические меры.

В Крыму за сутки почти полторы сотни новых случаев. Регион с понедельника возвращается к цифровым сертификатам. Система чекинов будет действовать в кафе, торговых центрах, кинотеатрах, SPA и других общественных местах. Также вводится запрет на любые массовые мероприятия.

В Хабаровском крае открывают еще один круглосуточный пункт вакцинации. В регионе оба компонента вакцины уже получили больше полумиллиона человек, коллективный иммунитет на уровне 70%. Но этого не достаточно. Регион готовится к пятой волне ковида. В ожидании штамма "омикрон" Минздрав рассматривает возможность увеличения коечного фонда в госпиталях до четырех тысяч мест.

"Ну это колоссальная нагрузка. Это люди – второй год они работают, ну просто они работают на износ", – говорит Елена Корешкова, заместитель главного врача КГБУЗ "Городская больница № 7" по амбулаторно-поликлинической службе.

Пока защитить от тяжелого течения болезни может только вакцина. В Тверской области прививки делают будущим мамам, начиная с 22-ой недели. В основном это "Спутник V". Россия уже передала Всемирной организации здравоохранения все документы для его регистрации.

"Что касается "Спутника", у меня хорошие новости. 30 декабря Российский фонд прямых инвестиций предоставил ВОЗ всю документацию, которая требовалась", – сказала Мелита Вуйнович, представитель ВОЗ в России.

Чтобы препарат был одобрен, необходима проверка технологических процессов. Такие инспекции, как ожидается, пройдут уже в феврале.