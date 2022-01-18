Эксперт рассказал, кому крещенские купания противопоказаны

Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев рассказал, кому на Крещение не стоит окунаться в прорубь.

Эксперт заявил, что шанс заразиться коронавирусом намного больше в транспорте, чем при крещенских купаниях, но все же рекомендовал соблюдать дистанцию в очереди к проруби, желательно в маске, передает РИА Новости.

Отказаться от традиционного ритуала, по словам специалиста, нужно людям с серьезными хроническими заболеваниями, например, сердечно-сосудистой системы, во время их обострения, с симптомами ОРВИ, а также в состоянии алкогольного опьянения, даже в самой безобидной стадии.

Профессор поделился своим профессиональным опытом и рассказал, что ни разу не видел заболевших после крещенских купаний.