Митрополит Иларион объяснил, как смыть грехи

Приближается праздник Крещения Господня – и тысячи россиян отправятся к крещенским купелям.

В эфире программы "Церковь и мир" (все выпуски доступны на медиаплатформе "Смотрим") председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион прокомментировал заблуждение о том, что погружение в купель можно приравнять к отпущению грехов.

Представитель РПЦ назвал это утверждение неверным.

Никакого отпущения грехов через погружение в крещенскую купель не происходит.

Отпущение грехов происходит в таинстве исповеди, когда человек приходит к священнику, кается в грехах. Священник читает над ним разрешительную молитву. "Вот тогда происходит отпущение грехов", – пояснил митрополит.