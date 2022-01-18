В РПЦ рассказали, когда можно пить святую воду

Председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви (РПЦ) иеромонах Макарий (Маркиш) опроверг суждения "некоторых неразумных людей", которые заявляют, что святую воду нужно пить натощак. Священнослужитель заявил, что это предрассудок.

"Святая вода есть средство освящения всего мира. Когда ее пить и кому пить – по обстановке. Когда хотите, тогда и пейте, эта вода для вас. Иисус Христос приходит в этот мир для нас, ему от нас ничего не нужно, Бог самодостаточен", – сказал иеромонах.

По словам представителя РЦП, в вопросах, касающихся святой воды, сходятся вера и суеверия. Он напомнил, что Бог помогает тем, кто приходит к нему за помощью, и вряд ли поможет тем, кто "одной рукой помощь просит, а другой отталкивает".

"Вы в храм-то ходите на богослужение, в таинствах церкви участвуете? Если нет, то есть повод задуматься. И не проще ли набрать воду из-под крана?" – предложил подумать иеромонах Макарий.

На вопрос, почему святая вода не портится, он сказал: "Мы не знаем, мы это не исследуем".

Православные христиане отмечают 19 января один из самых древних и значимых христианских праздников – День Крещения Господня. Утром в храмах служат литургию, а после – водосвятный молебен. Воду освящают и накануне. Христиане верят, что святая вода обладает чудесными свойствами – помогает при болезнях, пишет РИА Новости.