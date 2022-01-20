В Госдуме прокомментировали американские "страшилки"

Новый проект санкций США против России назвали в Госдуме неоригинальным. Российские парламентарии считают, что новый санкционный список содержит лишь некоторые фамилии тех граждан, которые уже находятся под санкциями. Как отметил первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов, "эти меры работать не будут", так как это тот же акт, принятие которого просто на время отложили.

Говоря об угрозе объявить Россию спонсором терроризма, Никонов подчеркнул, что "эти страшилки" как не работали, так и не работают.

США могут добиться лишь полного разрыва отношений с РФ, принимая новые санкции, считает он, Никонова цитирует РИА Новости.

Ранее сообщалось о новом проекте ограничительных мер в отношении России. Проект внесен на рассмотрение Конгресса США.