Байден увидел угрозу в "маленьких человечках в зеленой форме"

Президент США Джо Байден в ходе пресс-конференции, приуроченной к первой годовщине его инаугурации, много говорил о вызовах, которые, по его мнению, могут исходить от России и на которые США должны быть готовы отреагировать.

"Это включает маленьких человечков в зеленой форме, а также кибератаки", – сказал Байден.

По его словам, у России есть долгая история применения "других агрессивных мер, не включающих военные". Среди них глава американского государства назвал военизированные тактики, а также атаки из "серых зон", когда российские солдаты не носят форму.

"Если военные пересекут границу Украины, это вторжение, оно встретит серьезный экономический ответ", – подчеркнул Байден. Он добавил, что ясно дал понять это президенту России Владимиру Путину, пишет РИА Новости.

Президент США заявил также, что "незначительное вторжение" России на Украину повлечет за собой сдержанную реакцию Вашингтона, а полномасштабное – на Москву обрушится катастрофа.

Это заявление не понравилось украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Он напомнил, что не бывает маленьких агрессий, маленьких народов, неважных жертв и незначительного горя от потерь. Себя Зеленский назвал президентом великой державы.