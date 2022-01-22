США предоставят Украине пять вертолетов Ми-17

Власти США планируют отправить на Украину пять вертолетов Ми-17 из запасов министерства обороны. Об этом сообщила представитель Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, 19 января об этом решении администрация США сообщила Конгрессу. Вертолеты могут быть доставлены в рамках программы Excess Defense Articles.

Ранее американское диппредставительство на Украине сообщило о доставке в Киев 90 тонн оружия и боеприпасов. Это была первая партия, предоставленная Украине в рамках программы поддержки, которую одобрил президент США.